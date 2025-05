Palermo, mai una vittoria dopo lo svantaggio in campionato: il dato

Il Palermo ha concluso il suo campionato, caratterizzati da numerosi bassi e pochi alti, con il pareggio contro la Carrarese nella serata di ieri, in un "Renzo Barbera" che si è svuotato 15 minuti prima del termine del match a causa della contestazione dei sostenitori rosanero, sempre più espliciti nel manifestare il proprio disappunto nelle ultime settimane.

Nel match di ieri contro la Carrarese, sono stati i toscani a passare in vantaggio per primi, grazie alla rete di Shpendi nel corso del primo tempo. Nonostante l'espulsione di Gabriele Guarino, calciatore della formazione gialloblù, il Palermo non è riuscito a ribaltare il match, riuscendo solo a ristabilire la parità, con la rete di Jeremy Le Doauron.