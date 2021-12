Palermo: mai due vittorie dei rosanero a Catania nell’anno solare

Dopo aver vinto al "Massimino" lo scorso marzo, il Palermo tornerà a sfidare il Catania alle ore 14:30

"Due vittorie a Catania, nello stesso anno solare, il Palermo non le ha mai centrate". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Catania-Palermo, match in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Angelo Massimino". Negli ottantasei precedenti, i rosanero ci sono andati vicini soltanto nel 1980, battendo gli etnei per 3-2 in Coppa Italia e pareggiando per 3-3 in campionato. Per il resto, il bilancio sorride al Catania. L’ultima volta che Catania e Palermo si sono sfidate al "Massimino" nello stesso anno era il 2007: a febbraio a vincere furono i rosa, mentre a dicembre gli etnei. "Ora tocca al 2021: a marzo, la rete di Santana. A dicembre cosa succederà?", conclude il noto quotidiano.