Palermo, Magnani torna in rosanero: la nota ufficiale

Il Palermo ha comunicato nel proprio sito ufficiale la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani alla Reggiana.
Il difensore torna al Palermo dopo una brevi parentesi alla Reggiana
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dall’AC Reggiana. A Giangiacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
