Palermo, l’identikit di Gyasi: sacrificio e intensità nello scacchiere di Inzaghi

L'IDENTIKIT

La vita calcistica dell'Italo-Ghanese comincia nel Torino, in cui si fa notare per le ottime prestazioni in Primavera 1. Nel 2014 inizia a calcare i campi professionistici italiani tra Pisa e Mantova, in Serie C, collezionando 19 presenze ma non lasciando del tutto il segno. L'esterno inizia ad affermarsi solo l'anno dopo, alla Carrarese, collezionando 5 gol e 3 assist nonostante il brutto infortunio a metà stagione che lo terrà fuori fino all'ultimo match. Le due stagioni successive sono quelle che aprono al giocatore la porta della Serie B: dopo 9 gol e 12 assist in 75 presenze in terza serie, arriva nel 2018 la grande chiamata dello Spezia. Il primo campionato in cadetteria non è del tutto negativo, visti i 3 gol e 4 assist e la continuità di rendimento. Ma è nell'annata successiva che l'ala si afferma ad altissimi livelli: grandi prestazioni, 10 reti e squadra bianconera in Serie A, sancendo anche la fine del suo periodo in seconda serie. Infatti, da quel momento giocherà per cinque stagioni consecutive nel massimo campionato: resta in Liguria per altri tre anni, garantendo minutaggio e "bonus", visti i 12 gol e 7 assist. Nel 2023 si trasferisce all'Empoli e, dopo un periodo non positivo, cambia ruolo trasformandosi da un'ala pura d'attacco a un esterno di centrocampo, tornando a buoni livelli grazie al suo strappo nonostante qualche difetto in fase difensiva. Nell'ultima stagione in Toscana segna due reti e confeziona tre assist, ma retrocede con la sua squadra.