Palermo, L’identikit di Bardi: sicurezza e leadership per la porta

L'estremo difensore si forma calcisticamente al Livorno, facendosi notare in primavera 1 e guadagnandosi, nell'ultimo match della Serie A 2009/10, l'esordio in massima serie. Nella stagione successiva rimane in primavera, stavolta in prestito all'Inter. Convince i nerazzurri e viene riscattato, per poi essere ripreso dal Livorno che gli garantisce la titolarità in Serie B. Nel 2011, quindi, colleziona 34 presenze con soli 38 gol subiti e aiutando così la squadra a mantenere la categoria. Passa al Novara, ancora in prestito dall'Inter, nella stagione che darà lo slancio definitivo alla sua carriera: titolarità, 39 reti subite e play-off per la Serie A conquistati. I piemontesi escono al primo turno, ma per Bardi è arrivato il momento della massima serie, ritornando al Livorno. L'annata non è positiva, visto l'ultimo posto e i 69 gol concessi. Nonostante il campionato non esaltante, per il portiere si presenta l'opportunità Chievo, ancora in A, ma perde il posto da titolare dopo dieci giornate. Al termine di due anni tra Liga e Serie A con Espanyol e Frosinone da secondo, torna proprio con i gialloblu in cadetteria, disputando due anni ad altissimi livelli, culminati con la vittoria dei play-off proprio contro il Palermo. Nel 2018 si ritrova nuovamente in A, scendendo in campo solo tre volte. Torna di nuovo in seconda serie, riconquistandosi il posto da titolare con i ciociari e ripetendo l'ottima doppia annata di poche stagioni prima, con 26 clean sheet in due anni. Torna in massima serie nel 2021, ricoprendo il ruolo di secondo portiere al Bologna per due stagioni, parando in quattro occasioni. Nel 2023 comincia la sua ultima avventura prima della chiamata in rosanero, alla Reggiana. Conquista due salvezze da assoluto protagonista, occupando un ruolo di primo piano nei granata: 17 match senza subire reti in due stagioni. Adesso, a 33 anni, l'importante chiamata del Palermo per cercare il ritorno in A dopo tre anni.