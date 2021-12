Palermo, l’ex Carrozzieri carica in vista del derby: “Domani seguo il match. Forza”

Il messaggio con cui l'ex difensore rosanero ha incoraggiato la squadra allenata di Filippi a poco meno di un giorno dal derby

Il derby di Sicilia per eccellenza si avvicina con Palermo e Catania che si preparano a sfidarsi domani alle ore 14:30 per conquistare una vittoria che varrebbe tantissimo. Il Palermo vuole legittimare ancora una volta le ambizioni di vertice, mentre il Catania nonostante le problematiche societarie sta disputando un buon campionato, con il tecnico Francesco Baldini e i giocatori che si stanno distinguendo per spirito di sacrificio e voglia di lottare.