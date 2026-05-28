Finita l'annata rosanero, pur senza l'esito sperato, è il momento di pensare alla prossima stagione. Oltre al discorso liste, importantissimo per la programmazione, un aspetto fondamentale riguarda i contratti. Sia per i calciatori a cui il contratto sta per scadere che a pedine con contratti molto lunghi, questo fattore può cambiare l'analisi e il futuro in Sicilia dei componenti della rosa. Ecco, quindi, il resoconto delle situazioni contrattuali dei calciatori attualmente sotto contratto.

PORTIERI

Alfred GOMIS (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2026

Jesse JORONEN (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2026

Sebastiano DESPLANCHES (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028

DIFENSORI

Bartosz BERESZYŃSKI (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2026

Rui MODESTO (prestito dal 2025) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026

Davide VEROLI (prestito dal 2025) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026

Tommaso AUGELLO (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2027

Alessio BUTTARO (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027

Pietro CECCARONI (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2027

Mattia BANI (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2028

Salim DIAKITÉ (in rosa da gennaio 2024) - scadenza il 30 giugno 2028

Kristoffer LUND (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028

Giangiacomo MAGNANI (in rosa da gennaio 2025) - scadenza il 30 giugno 2028

Dimitrios NIKOLAOU - (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028

Patryk PEDA (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028

Niccolò PIEROZZI (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028

CENTROCAMPISTI

Emmanuel GYASI (prestito con obbligo) - obbligo di riscatto condizionato

Samuel GIOVANE (prestito) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026

Alexis BLIN (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2027

Claudio GOMES (in rosa dal 2022) - scadenza il 30 giugno 2027

Jacopo SEGRE - (in rosa dal 2022) - scadenza il 30 giugno 2027

Antonio PALUMBO (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2028

Filippo RANOCCHIA (in rosa da gennaio 2024) - scadenza il 30 giugno 2028

Aljosa VASIC (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028

ATTACCANTI

Matteo BRUNORI (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027

Giacomo CORONA (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027

Stredair APPUAH (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2029

Jeremy LE DOUARON (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2029

Dennis JOHNSEN (in rosa da gennaio 2026) - scadenza il 30 giugno 2029

Joel POHJANPALO (in rosa da gennaio 2025) - scadenza il 30 giugno 2029