Le situazioni contrattuali dei calciatori rosanero.
VIDEO PALERMO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MEDIAGOL A PIETRO CECCARONI
Finita l'annata rosanero, pur senza l'esito sperato, è il momento di pensare alla prossima stagione. Oltre al discorso liste, importantissimo per la programmazione, un aspetto fondamentale riguarda i contratti. Sia per i calciatori a cui il contratto sta per scadere che a pedine con contratti molto lunghi, questo fattore può cambiare l'analisi e il futuro in Sicilia dei componenti della rosa. Ecco, quindi, il resoconto delle situazioni contrattuali dei calciatori attualmente sotto contratto.
PORTIERI
Alfred GOMIS (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2026
Jesse JORONEN (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2026
Sebastiano DESPLANCHES (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028
DIFENSORI
Bartosz BERESZYŃSKI (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2026
Rui MODESTO (prestito dal 2025) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026
Davide VEROLI (prestito dal 2025) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026
Tommaso AUGELLO (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2027
Alessio BUTTARO (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027
Pietro CECCARONI (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2027
Mattia BANI (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2028
Salim DIAKITÉ (in rosa da gennaio 2024) - scadenza il 30 giugno 2028
Kristoffer LUND (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028
Giangiacomo MAGNANI (in rosa da gennaio 2025) - scadenza il 30 giugno 2028
Dimitrios NIKOLAOU - (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028
Patryk PEDA (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028
Niccolò PIEROZZI (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2028
CENTROCAMPISTI
Emmanuel GYASI (prestito con obbligo) - obbligo di riscatto condizionato
Samuel GIOVANE (prestito) - possibile riscatto fino al 15 giugno 2026
Alexis BLIN (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2027
Claudio GOMES (in rosa dal 2022) - scadenza il 30 giugno 2027
Jacopo SEGRE - (in rosa dal 2022) - scadenza il 30 giugno 2027
Antonio PALUMBO (in rosa dal 2025) - scadenza il 30 giugno 2028
Filippo RANOCCHIA (in rosa da gennaio 2024) - scadenza il 30 giugno 2028
Aljosa VASIC (in rosa dal 2023) - scadenza il 30 giugno 2028
ATTACCANTI
Matteo BRUNORI (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027
Giacomo CORONA (in rosa dal 2021) - scadenza il 30 giugno 2027
Stredair APPUAH (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2029
Jeremy LE DOUARON (in rosa dal 2024) - scadenza il 30 giugno 2029
Dennis JOHNSEN (in rosa da gennaio 2026) - scadenza il 30 giugno 2029
Joel POHJANPALO (in rosa da gennaio 2025) - scadenza il 30 giugno 2029
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