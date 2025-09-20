Palermo, Le Douaron: “Segnare sotto la Curva Nord una grande emozione. Udinese? Andremo lì per qualificarci”

"È stata una serata fantastica per la squadra e per i tifosi rosanero. Aspettavo questo gol ed è arrivato. Sono felice di aver aiutato i miei compagni a vincere questa partita; è una sensazione meravigliosa. Sono contento anche per Gomes, che è riuscito a segnare la seconda rete. Esultare sotto la curva nord è stata una grande emozione. I tifosi rosanero sono fantastici e hanno creato un'atmosfera incredibile. Segnare qui al Barbera è sempre magico e spero che questo possa essere uno di una lunga serie. Inzaghi dice sempre che ci sono due partite all'interno della stessa gara. Chi è subentrato ha fatto molto bene e ha permesso alla squadra di vincere, come era già successo la settimana scorsa. L'allenatore mi trasmette fiducia e io voglio ripagarla al massimo sul campo. Sono contento di questa serata. Con l'Udinese sarà una partita importante contro una squadra di Serie A. Andremo lì per dare il massimo, con l'obiettivo di qualificarci al turno successivo".