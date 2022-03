Palermo, Lancini diventa papà: “Ti stiamo aspettando”

Lieta notizia per il difensore del Palermo Calcio Edoardo Lancini che diventerà papà nei prossimi giorni

Edoardo Lancini diventerà papà da qui a breve. E' stato lo stesso difensore centrale del Palermo di Silvio Baldini a dare la notizia tramite il proprio account Instagram. L'ex calciatore di Brescia e Novara ha collezionato fin qui con la maglia rosanero complessivamente 62 presenze in tre stagioni agonistiche tra Serie C, Coppa Italia e Serie D. "Ti stiamo aspettando", la descrizione del post pubblicato dal classe 1994 che lo ritrae insieme alla propria compagna attualmente in dolce attesa.