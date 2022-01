Palermo, l’agente di Luperini: “Cessione? Non ci sono i presupposti. Baldini…”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'agente del centrocampista del Palermo, questa sera in campo contro il Catanzaro

In cerca di riscatto. Gregorio Luperini , dopo un girone di ritorno tutt'altro che brillante, è chiamato a dare un segnale. Il centrocampista originario di Pisa, legato al Palermo da un contratto che scadrà il 30 giugno 2023, non lascerà il capoluogo siciliano nel corso della sessione invernale di calciomercato. "Baldini lo vede, c’è grande fiducia. Non ci sono i presupposti per cambiare aria", ha dichiarato l'agente del classe 1994, Giocondo Martorelli , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb'.

Un'annata caratterizzata da alti e bassi, la scorsa. Eppure, Luperini aveva terminato la stagione in crescendo, mettendo in mostra anche le sue doti in fase realizzativa. Caratteristiche che hanno spinto Silvio Baldini a provarlo fin qui nel ruolo di trequartista centrale nel suo 4-2-3-1, nonostante lo zero nella casella delle reti siglate in questo campionato. Salvo sorprese, dunque, il tecnico toscano schiererà l'ex Trapani titolare già questa sera contro il Catanzaro, con l'auspicio di una ripresa anche sotto l'aspetto realizzativo.