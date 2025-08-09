Palermo, Lagalla: “Ringrazio il City Group per aver organizzato l’evento di questa sera”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha lanciato un messaggio sui social, entusiasta dell'amichevole in programma questa sera: "Palermo merita giornate come quella di oggi e rivolgo il mio ringraziamento al City Group per aver organizzato l’amichevole di stasera tra Palermo e Manchester City. Sarà certamente una grande festa e, mi auguro, l’antipasto di una grande stagione di soddisfazioni per la squadra, per i suoi tifosi e per il rilancio dello stadio Barbera. E tanti auguri a mister Inzaghi per il suo primo compleanno a Palermo. L’abbraccio del Barbera sarà sicuramente il regalo più bello".