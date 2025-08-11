Il Palermo, sabato sera, darà il via alla stagione ufficiale: in programma alle 21:15 la sfida contro la Cremonese, valida per il primo turno di Coppa Italia. Il match sarà visibile su Italia 1, con tanto di pre partita e post partita condotti da Monica Bertini. Un'altra vetrina di prestigio per i rosanero, dopo la recente amichevole contro il City, trasmessa in oltre 60 paesi nel mondo.
Notizie Palermo
Palermo, la sfida contro la Cremonese sarà visibile in TV
Ecco dove sarà possibile osservare l'esordio stagionale dei rosanero
