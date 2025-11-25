Palermo, la rivincita di Vasic nella tempesta rosanero: collocazione tattica trovata e sprazzi di talento

Sebbene sia un periodo di sole note dolenti, è di necessaria importanza evidenziare l'apporto positivo di Aljosa Vasic, che dopo aver trovato poco spazio nelle gerarchie nelle annate passate, sembrerebbe esser entrato totalmente nello scacchiere di Filippo Inzaghi, che nelle ultime gare gli ha posto fiducia trovando risposte positive, con prestazioni caratterizzate da impegno, corsa, sacrificio, e con evidenti segnali di crescita. Non casualmente nelle ultime due partite, sia contro la Juve Stabia che contro l'Entella, il classe 2002 è stato votato dai sostentitori rosanero come il migliore in campo. Dopo che il suo ruolo sia stato come un enigma da risolvere, con Eugenio Corini e Alessio Dionisi che non sono riusciti a trovargli la collocazione tattica adatta, Inzaghi sembrerebbe averla trovata facendolo agire da trequartista accanto sia a Le Doauron che a Palumbo. Sia contro i campani che contro i liguri nella trequarti ha infastidito le retroguardie, con giocate, e sprazzi di qualità. Le soluzioni offensive cercate dal Palermo sono tutte partite dal suo apporto, difatti, non è frutto del caso che dopo la sua sostituzione i rosanero non hanno minimante impensierito l'estremo difensore dell'Entella. Il serbo ha agito nell'analogo ruolo anche nel Padova, in cui si è reso protagonista di una stagione di assoluto spessore nel 2022/2023 con otto reti siglate.