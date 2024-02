Palermo, La Repubblica: “Le seconde sono a tre punti. Ranocchia ricorda Pastore”

"Ranocchia e Soleri gol. I rosa vincono fuori casa dopo quattro mesi". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla vittoria conquistata dalla squadra di Eugenio Corini contro la Feralpisalò . Un successo ritrovato in trasferta che mancava dallo scorso 7 ottobre.

"l cori dei tifosi rosanero fanno da sottofondo al successo del Palermo contro la Feralpisalò. [...] Una vittoria si fa per dire in trasferta visto che a Piacenza erano molti di più e molto più rumorosi i tifosi del Palermo che, sotto la pioggia, hanno incitato i loro beniamini dal primo all’ultimo minuto in una partita non facile, anzi difficile, portata a casa grazie ai gol di Ranocchia e Soleri. Già, Ranocchia e Soleri: la novità e l’usato sicuro. Un mix perfetto per la squadra di Corini che dimostra di essere uscita notevolmente rafforzata dal mercato di gennaio, ma che conferma di poter fare sempre affidamento su alcuni dei suoi uomini", si legge. Con Soleri che "ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il Palermo ha fatto benissimo a tenerlo".