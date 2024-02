Palermo, La Repubblica: “La nona di Brunori, sinfonia rosanero per la promozione”

"La nona di Brunori, sinfonia rosanero per la promozione". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla vittoria conquistata dalla squadra di Eugenio Corini in occasione dello scontro diretto contro il Como. Quinto successo casalingo per i rosanero, il terzo di fila in campionato. Una gara decisa dalle reti siglate da Matteo Brunori (nono sigillo stagionale), Filippo Ranocchia (terza rete in tre partite) e Federico Di Francesco. Ancora decisivi gli assist Di Mariano, zero i gol subiti.