Palermo, La Repubblica: “Il Pisa libera Inzaghi e mette sul piatto anche un giocatore”

La trattativa per l’allenatore entra nella fase decisiva: un pacchetto che prevede un prestito. Pippo in gol 8 volte contro i rosanero

Pippo Inzaghi e Palermo : un legame che potrebbe presto trasformarsi da rivalità storica in una nuova avventura condivisa. La Repubblica sottolinea che “venti volte da giocatore e dieci da allenatore” Inzaghi ha incrociato i rosanero, ma adesso “questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Inzaghi al Palermo”.

Il giornale si sofferma sul fatto che l’ex attaccante di Milan e Juventus abbia già comunicato al Pisa la volontà di interrompere la propria esperienza e abbia aperto al dialogo con la dirigenza siciliana. La trattativa è in corso e ruota attorno a un punto chiave: lo svincolo di Inzaghi dal Pisa.La Repubblica spiega che “il Pisa per lasciare libero Inzaghi sta proponendo al Palermo l’ingaggio di un giocatore in prestito da trasformare in obbligo di riscatto in caso di promozione in A”.