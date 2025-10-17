Palermo, La Repubblica: “Barbera uno stadio da record, per la quinta volta oltre 30mila”

Il focus si sposta su un possibile nuovo primato: La Repubblica sottolinea che tutti questi numeri – tranne quello con i blucerchiati – potrebbero essere superati già nel prossimo appuntamento, dato che la biglietteria resterà aperta fino alla vigilia e già martedì era stata superata quota 30mila. L'articolo rappresanta come il sold out non rappresenti più un miraggio e come l’entusiasmo del pubblico stia spingendo la squadra verso un rendimento da vertice. Il Palermo è ormai un riferimento nazionale anche in termini statistici: con una media di 31.836 spettatori a partita, le triplica rispetto alla media di Serie B, ferma a circa 10mila. Una cifra che surclassa non solo le dirette rivali — Sampdoria (23.523) e Bari (15.940) — ma anche diversi club di Serie A come Genoa, Bologna, Lecce, Verona, Torino e Udinese. Il Palermo, osserva il quotidiano, resta dietro solo alle grandi: Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Juventus, a testimonianza di una piazza pronta al salto di categoria. Il Giornale si sofferma anche su un altro primato, quello degli spettatori totali: al primo posto in Serie B c’è la formazione di viale del Fante con 127.345 tifosi in quattro uscite, davanti a Sampdoria e Modena, staccate di oltre 30mila unità. Un entusiasmo rinnovato, che nasce dai risultati ma anche da una ritrovata connessione tra squadra e città: il Palermo negli anni scorsi non aveva mai mantenuto così costante questa mole di sostenitori.