Palermo, La Repubblica: “Arriva il Como, Traorè verso la maglia da titolare”

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Como, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Arriva il Como, Traorè verso la maglia da titolare". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sullo scontro diretto tra Palermo e Como , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 16:15. L'obiettivo è quello di conquistare il terzo successo di fila, il quinto casalingo, che permetterebbe alla compagine rosanero di agganciare in classifica proprio i lariani, attualmente a +3 rispetto alla squadra di Eugenio Corini .

In merito alla formazione che schiererà lo stesso Corini, chi potrebbe esordire dal primo minuto - secondo il noto quotidiano - è Chaka Traoré. "La piazza attende trepidante il debutto del calciatore", che in questa stagione ha già debuttato in Serie A e Coppa Italia con la maglia del Milan, timbrando il cartellino per ben due volte. La speranza è "che possa dare verve a una fase offensiva che, al momento, ha il freno a mano tirato", si legge.