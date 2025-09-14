Mediagol
Palermo, la programmazione delle giovanili: in campo oggi U15, U16, U17, e la Primavera

Palermo
Oltre al Palermo di Inzaghi, nella giornata odierna scenderanno in campo le formazioni che vanno dall'U19 alla U15
Non solo il Palermo di Filippo Inzaghi scenderà in campo nella giornata odierna. Infatti, tutte le squadre giovanili che vanno dall'U15 fino alla Primavera dei rosanero si apprestano a disputare un match di campionato.

Il PalermoU19 alle 14:00 darà il via al suo campionato di Primavera 2, affrontando il Crotone in trasferta, compagine arrivata 20esima nell'ultimo torneo.

La formazione U17, affronterà il Napoli al "Pasqualino" alle 10:30, l'U16 e l'U15 sfideranno la Roma, entrambe in trasferta, rispettivamente alle 15:00 e alle 13:00.

 

