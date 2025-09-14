Non solo il Palermo di Filippo Inzaghi scenderà in campo nella giornata odierna. Infatti, tutte le squadre giovanili che vanno dall'U15 fino alla Primavera dei rosanero si apprestano a disputare un match di campionato.
Palermo, la programmazione delle giovanili: in campo oggi U15, U16, U17, e la Primavera
Oltre al Palermo di Inzaghi, nella giornata odierna scenderanno in campo le formazioni che vanno dall'U19 alla U15
Il PalermoU19 alle 14:00 darà il via al suo campionato di Primavera 2, affrontando il Crotone in trasferta, compagine arrivata 20esima nell'ultimo torneo.
La formazione U17, affronterà il Napoli al "Pasqualino" alle 10:30, l'U16 e l'U15 sfideranno la Roma, entrambe in trasferta, rispettivamente alle 15:00 e alle 13:00.
