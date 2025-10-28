Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, per la sfida di questa sera tra Palermo e Monza si profila un dato inedito: il pubblico del Barbera potrebbe scendere sotto la soglia dei 30 mila spettatori per la prima volta in questa stagione.
Rassegna Stampa
Palermo, la prevendita stavolta non fa boom al Barbera in meno di trentamila
L’ultimo aggiornamento sulla prevendita indica una stima di 23.682 presenze complessive tra abbonati e biglietti venduti, con la possibilità di raggiungere le 25 mila unità, ma difficilmente oltre. Una flessione che potrebbe essere legata sia alla delusione post-Catanzaro, sia alla scomodità del turno infrasettimanale, anche se la passione del pubblico rosanero resta altissima.
Il confronto con l’ultima gara casalinga è netto: contro il Modena, infatti, lo stadio aveva fatto registrare il record stagionale con 32.922 spettatori, di cui oltre 16 mila biglietti acquistati.
Sul fronte arbitrale, l’articolo annuncia la designazione di Luca Sacchi della sezione di Macerata come direttore di gara per il big match. Curiosamente, tutti i cinque precedenti tra il Palermo e l’arbitro marchigiano sono terminati in pareggio. L’ultimo risale alla stagione 2023/2024, nel 0-0 interno contro il Cosenza.
Completano la squadra arbitrale Mastrodonato e Yoshikawa come assistenti, Gemelli come quarto uomo e la coppia Di Paolo–Monaldi al VAR.
Il quotidiano conclude ricordando che, pur senza il “sold out”, il Barbera si prepara comunque a offrire una cornice di pubblico importante per sostenere il Palermo in una gara chiave della stagione contro un avversario di altissimo livello come il Monza.
