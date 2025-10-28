Palermo, la prevendita stavolta non fa boom al Barbera in meno di trentamila

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, per la sfida di questa sera tra Palermo e Monza si profila un dato inedito: il pubblico del Barbera potrebbe scendere sotto la soglia dei 30 mila spettatori per la prima volta in questa stagione.

L’ultimo aggiornamento sulla prevendita indica una stima di 23.682 presenze complessive tra abbonati e biglietti venduti, con la possibilità di raggiungere le 25 mila unità, ma difficilmente oltre. Una flessione che potrebbe essere legata sia alla delusione post-Catanzaro, sia alla scomodità del turno infrasettimanale, anche se la passione del pubblico rosanero resta altissima.