Palermo, la partitella finisce 0-0: la cronaca

Una partitella piena di intensità quella vista oggi allo stadio “Brunod”, in cui entrambe le squadre hanno cercato la vittoria. La prima azione da gol se la procurano Pohjanpalo e Diakité (gialli), con una triangolazione che ha mandato il maliano in porta, senza trovare però la via del gol. Sfiora il gol successivamente Giacomo Corona, dopo un’azione sviluppata da Ceccaroni e Augello. Poche azioni salienti, quindi, ma tanta intensità; da sottolineare un intervento di Diakité su Brunori, con il capitano che é rimasto qualche secondo a terra. Segno del grande agonismo che ha contraddistinto la sfida e tutto il ritiro fino a questo momento.