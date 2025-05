Palermo, la Curva Nord 12 diserterà la trasferta di Castellamare Di Stabia

In un lungo comunicato pubblicato nei loro profili social, la Curva Nord 12 ha annunciato che non parteciperà alla trasferta contro la Juve Stabia. Contestazione, quindi, che non si ferma nonostante i play-off raggiunti: dopo le ultime due in casa, anche nella trasferta più importante della stagione, fino a questo momento, il Palermo dovrà fare a meno del pubblico, ferito da un anno fallimentare.