Palermo, la CN12: “Chi avanza nelle difficoltà mostra coraggio, chi arretra codardia”

La Curva Nord 12 non farà mancare il proprio sostegno per l'ostica gara del Palermo contro il Catanzaro. Il comunicato del gruppo rosanero

Altro che disertare lo stadio in segno di protesta circa l'operato del tecnico Eugenio Corini ed i rendimenti al di sotto delle aspettative dei calciatori rosanero. La Curva Nord 12 continuerà a sostenere il Palermo in questo importantissimo match casalingo contro il Catanzaro, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". Questo il comunicato del gruppo ultras pubblicato sui social:

“Chi avanza nelle difficoltà mostra coraggio e valore…chi arretra e si arrende codardia e debolezza! Scegliete da quale parte stare, noi dalle 18:00 sotto gli alberi ai panini e poi in Curva Nord abbiamo già scelto cosa fare. Avanzeremo e lotteremo, sosterremo per 90 minuti e oltre… spingeremo in rete la palla e chi non avrà la voglia di soffrire e di farlo insieme a noi scelga un altro settore, perché oggi sarà un inferno“.