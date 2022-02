Palermo-Juve Stabia 2-0: rosa lucidi e brillanti, Brunori sblocca. Giron, gol e rosso

Un Palermo lucido e brillante fa la partita e conquista il doppio vantaggio grazie alle firme di Brunori e Giron. Proprio l'esterno francese viene espulso per doppia ammonizione e costringe i rosanero a giocare in dieci la ripresa

Sfida delicata in chiave playoff per il Palermo di Baldini reduce da due pareggi consecutivi contro ACR Messina e Campobasso.

Pelagotti tra i pali, Accardi e Giron esterni bassi, Lancini e Perrotta tandem di centrali difensivi. Damiani torna in cabina di regia in mediana con il capitano, Francesco De Rose, al suo fianco. Tridente offensivo con Valente, Luperini e Floriano, Brunori terminale offensivo.

Lancini svetta pochi minuti dopo, sfiorando l'incrocio dei pali, su corner di Giron. Il Palermo tiene bene il campo e gestisce con ordine e linearità il pallino del gioco. Memori delle indicazioni di Baldini, i rosanero curano palleggio e fraseggio in modo corale e razionale, in attesa che si profili la direttrice di passaggio ideale per verticalizzare la manovra. Damiani detta con fosforo e personalità i tempi del gioco, la catene laterali offrono opzioni di scarico, sovrapposizioni ed ampiezza, Luperini pressa con ardore e cuce in fase di transizione, Brunori fa ammattire la difesa campana svariando su tutto il fronte offensivo.