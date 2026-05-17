Le parole del finlandese nel post partita
Jesse Joronen è intervenuto dopo la sconfitta contro il Catanzaro:
Il Palermo è sconfitto a Catanzaro.
“Sì, è stata una brutta partita. Dobbiamo guardarci allo specchio tutti quanti. Non ci sono scuse. Dobbiamo essere umili verso i prossimi tre giorni. Dobbiamo rimanere sul pezzo, perché si gioca ancora tutto mercoledì. Non è finita per noi.”
Andate verso mercoledì con tutta la forza che avete?
“La testa deve essere già a mercoledì. È la gara di ritorno e bisogna mettere tutte le energie in questi tre giorni.”
Tutta la concentrazione va sul recupero e sulla preparazione della gara?
“Assolutamente. Dobbiamo mettere tutta la concentrazione sul recupero e poi andare a preparare bene la partita di mercoledì. Siamo tutti delusi e dobbiamo fare meglio.”
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