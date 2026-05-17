Jesse Joronen è intervenuto dopo la sconfitta contro il Catanzaro:

Il Palermo è sconfitto a Catanzaro.

“Sì, è stata una brutta partita. Dobbiamo guardarci allo specchio tutti quanti. Non ci sono scuse. Dobbiamo essere umili verso i prossimi tre giorni. Dobbiamo rimanere sul pezzo, perché si gioca ancora tutto mercoledì. Non è finita per noi.”

Andate verso mercoledì con tutta la forza che avete?

“La testa deve essere già a mercoledì. È la gara di ritorno e bisogna mettere tutte le energie in questi tre giorni.”

Tutta la concentrazione va sul recupero e sulla preparazione della gara?

“Assolutamente. Dobbiamo mettere tutta la concentrazione sul recupero e poi andare a preparare bene la partita di mercoledì. Siamo tutti delusi e dobbiamo fare meglio.”