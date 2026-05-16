Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del Catanzaro:

Ai play-off si azzerano i valori del campionato oppure il percorso fatto conta ancora?

“Io penso che debba avere un peso. Anche nel doppio confronto la classifica ti dà una mano. Però non possiamo pensare più in là della partita di domani. Dobbiamo andare a fare una grande gara, cercare di vincere e imporre il nostro gioco. L’abbiamo preparata al meglio. Il nostro obiettivo è andare a chiudere i giochi domani. Poi sappiamo di avere eventualmente anche un jolly in tasca, ma non bisogna assolutamente pensare a mercoledì: per me, in questo momento, mercoledì non esiste.”

Questa squadra ha maturato il cinismo necessario per affrontare gare sporche ed equilibrate?

“Me lo auguro. Tutti gli allenatori sperano che la propria squadra abbia raggiunto il massimo e non sbagli niente, però dobbiamo ricordare che sono ragazzi e nel calcio gli errori esistono. Sono contento della crescita esponenziale che ha avuto questa squadra sul campo, nel rapporto con i tifosi e in tutto quello che si è creato. Questo per me è già una vittoria. Adesso arriva la parte più importante, ma penso che siamo pronti."

Nei play-off da allenatore il suo bilancio non è positivo. Può essere l’occasione per invertire questa tendenza?

“Con Reggina e Venezia, quando ho giocato i play-off, per noi era già un sogno esserci e non partivamo con i favori del pronostico. Col Palermo cambia drasticamente: voglio cercare di vincere a tutti i costi. Speriamo di cambiare queste statistiche.”

Ha già deciso eventuali sostituti di Bani e Palumbo?

“Sì, è proprio per questo che non li farò giocare se non staranno bene. Ho validi sostituti, come ho sempre fatto durante l’anno. Non ho mai mandato in campo un giocatore se non era al 100%, per rispetto del gruppo e di tutta la rosa. Ho bene in mente chi potrebbe sostituirli e vedremo domani mattina.”

Sta pensando di riproporre l’assetto con Pierozzi braccetto di destra e Rui Modesto esterno?

“Abbiamo tante frecce nel nostro arco e tante valide soluzioni. Però quello che è sicuro è che giocherà Peda, che è un giocatore forte e che in queste partite penso sia fondamentale.