Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match, vinto ai rigori, contro la Cremonese:
le parole
Palermo, Inzaghi: “Vincere aiuta a vincere, e ci voleva una partenza così”
"Sono molto contento: venire a Cremona e giocare contro una squadra di Serie A con questa personalità è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo concesso zero tiri in porta e creato alcune occasioni importanti, come quella di Gyasi. Il cammino è lungo e ci sarà da lavorare tanto, ma mi auguro che questa vittoria sia di buon auspicio.
Manca un po’ di fosforo in mezzo al campo, soprattutto in fase di transizione e costruzione? Sì, potevamo gestire meglio il possesso, con maggiore pazienza. Va comunque riconosciuto il merito anche alla Cremonese. Vincere aiuta a vincere, e ci voleva una partenza così: è solo l’inizio.
Corona? Per me lui, Vasic e Peda sono giocatori forti, e vogliamo tenerceli stretti, se la società sarà d’accordo. Devono solo pensare a migliorare. Io non guardo la carta d’identità: giocheranno sempre, chi dall’inizio e chi a gara in corso. Speriamo che Peda non abbia nulla di grave."
