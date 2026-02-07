Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match tra Palermo ed Empoli terminato 3-2 in favore dei rosanero:
Le parole
Palermo, Inzaghi: “Venezia? Farà un campionato a parte, dobbiamo lottare con le altre due e dare il massimo”
Sul Venezia: «Non ho mai pensato di poter prendere il Venezia, che farà un campionato a sé. È una squadra da Serie A con un allenatore bravissimo. Dobbiamo lottare con le altre due e fare il massimo».
Sul gol di Pohjanpalo: «Alla Inzaghi? Non devo dargli consigli… Ha fatto quello che sa fare, una grande partita, poi ha tirato quel rigore. Quando va al dischetto sono sempre abbastanza sereno. Ma non diciamolo troppo…»
