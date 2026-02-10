Palermo, Inzaghi: “Teniamoci stretto questo punto, che sarà molto importante. Peda? Sembra una distorsione”

Le parole dell'allenatore dei rosanero al termine del match del Ferraris

⚽️ 10 febbraio - 22:14

Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match, terminato 3-3, contro la Sampdoria:

Mister, un Palermo che con il cuore pareggia al Ferraris dopo mille emozioni. Che partita è stata?“Sì, è stata una partita dai mille volti. Finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa va bene così. Abbiamo avuto una grande reazione, siamo riusciti a fare il 3-3 e, anzi, con Pohjanpalo abbiamo anche sfiorato il 4-3. Adesso non ho ancora rivisto quell’episodio.”

Un punto che pesa molto per il campionato.“Teniamoci stretto questo punto, che sarà molto importante. Diamo seguito ai nostri risultati: sabato speriamo in uno stadio pieno che ci consenta di ottenere i tre punti, perché così chiuderemmo una grande settimana.”

Che valore ha questo pareggio contro una Sampdoria diversa rispetto all’andata?“È un pareggio che dà continuità ai risultati e che ha un peso specifico estremamente importante. La Sampdoria è cambiata profondamente, adesso è una squadra tosta. Recuperare due gol in questo stadio, sotto quella curva, vuol dire che la squadra ha anima e carattere.”

C’è però qualche rammarico sui gol subiti.“Chiaro, potevamo fare meglio sui gol che abbiamo preso, ma siamo umani e oggi non siamo stati perfetti come altre volte. Mi tengo la grande reazione da squadra vera, con carattere.”

Nota dolente l’uscita di Peda: come sta?“Sembra una distorsione, speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo giocato due partite in tre giorni, ora faremo la conta.”

Sabato arriva l’Entella. Che partita si aspetta?“Sono tutte partite difficili, ma giochiamo in casa, davanti alla nostra gente. Dobbiamo portare a casa i tre punti, perché sarebbe molto importante chiudere al meglio la settimana.”