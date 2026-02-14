Palermo, Inzaghi: “Sul 3-0 ho visto un rilassamento che non mi piace, dobbiamo continuare a fare e produrre”

«Avevo detto che fosse la partita più importante: è difficile e lo abbiamo visto. Il nostro è un calendario difficilissimo, non c’è nulla di facile in questo campionato. Dopo il gol ci siamo rilassati e per poco non prendevamo l’1-1. Mi sono arrabbiato, sono contento che non abbiamo preso gol. Mi auguro che i miei giocatori si convincano che sono forti, secondo me possiamo fare ancora meglio. Momento decisivo? Come siamo partiti: le palle inattive sono un fattore molto importante per le partite. Non mi è piaciuta la gestione dopo il gol, poi la squadra è ripartita bene. Sul 3-0 ho visto un rilassamento che non mi piace, dobbiamo continuare a fare e produrre. Dobbiamo abituarci a non prendere gol.»