Il campionato del Palermo è finito ieri, con la vittoria in semifinale di ritorno dei play-off per 2-0 contro il Catanzaro, non sufficiente a ribaltare il 3-0 dell'andata. Al termine della gara, il tecnico dei rosanero, Pippo Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano presagire a una conferma senza dubbi di sorta per l'anno prossimo. Concetto rinforzato sui social dall'ex attaccante del Milan.

LE PAROLE DI SUPERPIPPO

"Il calcio è anche questo, sono molto triste dentro, mi dispiace per la gente di Palermo, mi dispiace per i miei ragazzi. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per portare Palermo dove merita, questo stadio è magico, questa gente è magica. Dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima stagione, accettiamo il verdetto del campo e ci prepariamo per il prossimo campionato. Voglio ringraziarvi TUTTI per l’affetto che mi state dando. FORZA PALERMO ".