Filippo Inzaghi è intervenuto nei canali ufficiali, in vista del match di Coppa Italia contro l'Udinese, in programma domani:
Le Parole
Palermo, Inzaghi: “Speriamo di andare a fare una grande gara ad Udine. Formazione? Cambierò 6-7 elementi”
Dal campionato alla Coppa: in che modo queste partite ravvicinate possono diventare un’opportunità di crescita per tutti?
Penso che sia molto positivo il fatto che potrò dare spazio a chi magari è stato impiegato meno e soprattutto pensare alle prossime partite. Giocheremo ogni tre giorni, abbiamo bisogno di tutti. Chiaramente non stravolgerò la squadra, ma 6-7 elementi li cambierò perché ho voglia di vedere anche qualcos’altro. Siccome reputo la nostra squadra forte in ogni singolo, soprattutto nei venti, mi auguro che martedì la squadra faccia una grande partita.
È ancora fresca l’immagine dell’esultanza di tutta la panchina dopo il gol di Le Douaron contro il Bari, una cartolina che testimonia l’unità e la compattezza di questo gruppo.
È dal primo giorno che questa squadra lavora bene e dà tutta se stessa. Durante gli allenamenti c’è grande attitudine al lavoro. Il percorso è ancora molto lungo e tortuoso, arriveranno anche momenti difficili, però adesso ci godiamo queste ultime vittorie e speriamo di andare a fare una grande gara al Friuli.
