Palermo, Inzaghi: “Speriamo di andare a fare una grande gara ad Udine. Formazione? Cambierò 6-7 elementi”

Penso che sia molto positivo il fatto che potrò dare spazio a chi magari è stato impiegato meno e soprattutto pensare alle prossime partite. Giocheremo ogni tre giorni, abbiamo bisogno di tutti. Chiaramente non stravolgerò la squadra, ma 6-7 elementi li cambierò perché ho voglia di vedere anche qualcos’altro. Siccome reputo la nostra squadra forte in ogni singolo, soprattutto nei venti, mi auguro che martedì la squadra faccia una grande partita.