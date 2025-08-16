Palermo, Inzaghi: “Sono soddisfatto, avremmo meritato di vincere anche prima dei rigori”

L'allenatore dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match, vinto ai rigori, contro la Cremonese

⚽️ 16 agosto - 23:53

Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine del match di Coppa Italia contro la Cremonese, terminato con una vittoria dei rosanero ai calci di rigore.

"Giocare così dopo così poco tempo è motivo di grande soddisfazione. Sono molto felice per la personalità dimostrata e per la prestazione: avremmo meritato di vincere anche prima dei rigori. È solo il primo passo, ma sono davvero contento. Giocare in trasferta, su un campo di Serie A, in questo modo è incredibile. Vincere aiuta a vincere.

Io da solo non basto: cerco di portare lavoro e dedizione, e soprattutto di far capire ai ragazzi che sono giocatori forti, più forti rispetto agli anni passati. Sta a noi guadagnarci tutto il resto. Ogni anno si dice che il Palermo è favorito, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Stasera sono felice: ho visto i ragazzi molto contenti e questo mi conferma che la mentalità è quella giusta.

La Serie B è lunga e difficile, ma bisogna continuare con questo atteggiamento. In questo mese ho cercato di lavorare molto sulla fase di non possesso: dobbiamo essere più compatti e recuperare più palloni. Già con il City abbiamo dimostrato di avere coraggio; se pressiamo così possiamo fare bene. Tutti quelli che sono entrati oggi hanno dato il massimo: vincere su un campo di Serie A era ciò di cui avevamo bisogno.

A me interessa poco la categoria: vado dove mi sento desiderato e dove posso lavorare. Spero che Palermo possa essere un punto di arrivo. L’accoglienza che ho ricevuto è stata inaspettata, anche perché non ho ancora fatto nulla. Ma chi ama questo lavoro, prima o poi, viene premiato".