Palermo, Inzaghi: “Sono molto soddisfatto per l’atteggiamento generale, siamo sulla buona strada”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole

Filippo Inzaghi, al termine della sfida amichevole contro la Rappresentativa Valle d'Aosta, terminata 9-0 in favore dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi su diverse tematiche:

Qual è il bilancio di questi primi 5 giorni di ritiro? Sono molto soddisfatto per l'atteggiamento generale, anche se la partita mi interessa poco, eravamo imballatissimi. Sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando attitudine al lavoro, già da ieri abbiamo iniziato a fare tanta fatica. Ovviamente queste amichevoli mi aiuteranno a farmi un'idea. Bellissimo gruppo, c'è entusiasmo.

Adotterai il 3-4-2-1? Sicuramente si userà la difesa a 3 e poi potremo ragionare con tante altre cose, non mi precludo niente. Per adesso siamo partiti così ma non escludo novità ma ora bisogna dare certezze.