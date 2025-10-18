Palermo, Inzaghi: “Sono convinto che faremo una grande gara. Gestione portieri? Averne 4 è un vantaggio”

Le parole dell'allenatore dei rosanero in conferenza stampa

⚽️ 18 ottobre - 19:58

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Modena:

Come verrà gestita la situazione dei portieri, considerando che avete quattro over a disposizione?

"Ne parleremo più avanti. Siamo in quattro, e i portieri sono abbastanza intelligenti per capire la situazione. Gomis domani sarà in panchina, Joronen è il titolare, Avella ci soddisfa, e Bardi rientrerà presto. Li gestiremo in base ai momenti, ma avere quattro portieri così è un grande vantaggio. Avremmo dovuto essere in tre, ma risolveremo a gennaio. Ora è solo un segnale di forza."

Dopo otto giornate, è una partita che si prepara da sola?

"Sì, ma servirà pazienza. Lo stadio sarà trascinante, ma dovremo essere maturi. Questa squadra sta migliorando, ha ampi margini di crescita e giocatori che stanno trovando la condizione migliore. Sono convinto che faremo una grande gara."

Domani si affrontano due delle difese più solide del campionato. Si aspetta una gara basata sul pressing e sui duelli, o più sulla gestione del ritmo e delle seconde palle?

"Sarà una partita tosta. Il fatto che siamo tra le migliori difese conta relativamente, ma dimostra che stiamo lavorando bene. Cercheremo di essere aggressivi e di comandare la partita, spinti dal nostro pubblico, ma con maturità. Le partite durano 90 minuti e bisogna saperle leggere: a La Spezia siamo stati maturi, tranne negli ultimi cinque minuti. Spero che ci serva da lezione."