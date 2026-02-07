Palermo, Inzaghi: “Siamo una squadra forte, se non hai anima non vinci queste gare”

Le parole del tecnico dei rosanero al termine del match contro l'Empoli

⚽️ 7 febbraio - 20:36

Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match tra Palermo ed Empoli terminato 3-2 in favore dei rosanero:

Sulla prestazione: «Non mi piace prendere gol, ma ci sono anche gli avversari. Era il momento di accorciare e dare continuità ai risultati. Sarebbe stato faticoso mentalmente non vincere, mentre vincere così può darci lo slancio per continuare a crescere».

Sul valore della squadra e della società: «Siamo una squadra forte. La società è stata straordinaria nel prendere giocatori che in Serie B fanno la differenza. Se non hai anima non vinci queste gare».

Sul percorso personale e del gruppo: «È un processo di crescita. Io ero nuovo, dovevo capire certe dinamiche e ho fatto scelte ben precise. Se non sei un gruppo forte, che va forte insieme, non riesci ad arrivare in fondo. Ma non abbiamo ancora fatto nulla».