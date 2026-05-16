Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio odierno, ha ricordato la scomparsa della piccola guerriera Alessia:

“Quello che è successo a lei è qualcosa che non dovrebbe accadere, anche per tutto il mondo ultras. È qualcosa che dovrebbe accompagnarci sempre. Da genitore, ripeto, è una cosa che non dovrebbe mai succedere: è innaturale che i nostri figli ci lascino. Siamo molto vicini alla famiglia, che ha avuto grande coraggio. Bisognerà stargli vicino anche quando passerà tutto. Mi auguro che ci lasci dentro la guerriera che è stata, il fatto di non mollare mai, di essere stata presente fino all’ultimo a vederci. Questa è una cosa che mi mette i brividi e che può dare ancora qualcosa in più alla squadra.

La squadra ha partecipato in toto e mi è piaciuto come lo siamo stati tutti, perché queste cose ai bambini non dovrebbero succedere. È stata una cosa bruttissima, però purtroppo la vita va avanti. Come dicevo prima, adesso avremo da regalare il nostro sogno a qualcuno di speciale che l’avrebbe voluto a tutti i costi. Per cui ce la metteremo tutta.”