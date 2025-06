Palermo, Inzaghi saluta il Pisa: “Da oggi il mio cuore avrà anche un pezzetto nerazzurro”

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, l'ex Milan ha voluto salutare al meglio la sua ormai ex squadra: "E con oggi si chiude un'annata straordinaria con il @pisasportingclub! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza meritava e sono grato per l'affetto ed il supporto che ci ha trascinati tutti insieme in cima! Siamo entrati, tutti assieme, nella storia incancellabile e aver raggiunto la serie A dopo così tanti anni deve renderci tutti fieri. Un grazie alla Società Pisa e a tutti i suoi componenti, ai miei giocatori che per me sono stati il vero motore di tutto ciò, ed ai tifosi di questa città che tanto con noi hanno vibrato e sognato! Portate ancor più in alto la grande torre! Fatico a quasi a dirlo, visto il mio passato, ma da oggi il mio cuore avrà anche un pezzetto Nerazzurro"