Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa:

Da uomo che è stato in campo per tanti anni, quanto è importante segnare presto in una partita come questa? A Catanzaro gli avversari sono riusciti a indirizzarla subito con due gol rapidi.

"Tutti vorremmo far gol subito, ma nella mia vita qualche volta ho rimontato e qualche volta ho anche preso tre gol in pochi minuti. Il calcio è strano. Dobbiamo fare la nostra partita. Mi auguro che alla fine la squadra abbia mostrato quello che ha fatto nelle 40 partite del campionato: un gruppo che ha lottato e costruito qualcosa. Una brutta prestazione non può cancellare tutto. Spero che domani si dimostri che Catanzaro è stata una casualità."

Per come conosce il Catanzaro, teme che possano chiudersi a difesa del risultato?

"Conosciamo la forza del Catanzaro, hanno fatto un grande campionato. Ma domani il nostro destino dipende da noi. Giocare in uno stadio così deve essere qualcosa di eccitante: può portarci nella storia. Non vedo l’ora che sia domani sera."

Al di là della giornata storta, può essere l’intensità, l’aggressività e la determinazione la chiave della partita?

"Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto. In una stagione ci sono state 3-4 giornate storte, ma 35 sono state positive. È più facile tornare a fare bene quando hai già dimostrato di saperlo fare. Domani ci vuole cuore per la nostra gente e per noi stessi. Non possiamo lasciare il ricordo di una partita così dopo il campionato che abbiamo fatto. Sono sicuro che i ragazzi risponderanno sul campo".