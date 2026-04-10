Palermo, Inzaghi: “Oggi è stata la miglior partita della stagione, batterci adesso è dura per tutti”

Le parole del tecnico dei rosanero nel post gara

⚽️ 10 aprile - 23:48

Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita:

“Non sono mai stato così orgoglioso di questa squadra. Venire a giocare a Frosinone in questo modo è stato uno spettacolo per i nostri tifosi e, per me, qualcosa di straordinario. Oggi è stata la miglior partita della stagione. L’unico rammarico è che dovevamo fare gol. E il gol preso, sull’unico tiro in porta da 30 metri… in panchina non sentivo più le gambe, perché sarebbe stata un’ingiustizia incredibile.

Ma la squadra è riuscita ancora una volta a reagire: questa è una mentalità incredibile. Così arriveremo lontano. Pierozzi? Ha preso una botta. Era in grande forma, ha fatto molto bene il braccetto. Speriamo non abbia nulla, perché ha disputato una gran partita, come tutta la squadra.

È chiaro che c’è rimpianto, perché quando crei tutte quelle occasioni devi trovare il gol. Siamo stati a volte imprecisi, anche un po’ sfortunati con Pohjanpalo, però oggi posso solo fare i complimenti a questa squadra.

Sapevamo che il Frosinone poteva concederci qualcosa, ma anche che è una delle squadre che crea più occasioni da gol. Siamo stati molto bravi a non concedere nulla.

Nelle ultime ventuno partite abbiamo fatto 45 punti: saremmo secondi. È chiaro che, con un allenatore nuovo e giocatori nuovi che dovevo conoscere, non potevamo partire a duemila. Ho dovuto capire determinate situazioni, ma adesso il percorso è stato tracciato.

Penso che oggi giocare contro il Palermo sia diventato difficile; prima lo era un po’ meno. Ora tutti ci temono e credo che i tifosi siano orgogliosi di questa squadra.

Cosa vuoi dire a una squadra che viene a giocare su un campo difficilissimo con questo piglio, personalità e voglia? Si è ribellata a una sconfitta che sarebbe stata un’ingiustizia. Quel gol poteva ammazzarci, invece la squadra ha pareggiato e voleva vincerla. Vuol dire che ci siamo.

Non so cosa succederà tra quattro partite: vedremo dove saremo. Se avremo realizzato il nostro sogno, bene; altrimenti lo realizzeremo in un altro modo, perché batterci adesso è dura per tutti.”