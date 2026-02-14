Palermo, Inzaghi: “Non siamo primi solo perchè chi è davanti sta facendo qualcosa di eccezionale. Ranocchia..”

Ho detto ieri che quello che stiamo facendo deve diventare normalità: per la loro qualità avrebbero dovuto ribellarsi quando non arrivavano i risultati, visto come si allenavano. Non ci possiamo accontentare perché le altre corrono, non siamo primi o secondi solo perché chi sta davanti sta facendo qualcosa di eccezionale. Dobbiamo continuare così, a produrre così tanto, a non subire, a crescere. Per me questa squadra può fare ancora di più. Se guarderò Cesena-Venezia? Oggi è San Valentino, sono contento di aver regalato questa giornata ai tifosi palermitani. Stasera mi rilasserò, ho finito di guardare gli altri anche per scaramanzia, perché tanto vincono sempre» (ride, ndr). Più di così non possiamo fare, questa è la strada giusta. Secondo me possiamo giocare ancora meglio: al di là della crescita di Palumbo, Ranocchia sta facendo benissimo. Dopo la Samp ho visto ancora commenti sul suo ruolo, ero sorpreso. Sta facendo un campionato straordinario, in un ruolo suo dove fa la differenza. Poi questa squadra, con i braccetti che ha, può fare questo gioco. Senza palla siamo cresciuti, ma non dobbiamo mai accontentarci. Anche con la palla stiamo crescendo, ma possiamo fare ancora di più.»