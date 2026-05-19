Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno contro il Catanzaro:

Le provocazioni viste in campo, anche da parte di Iemmello, possono essere uno stimolo in più per la squadra?

"Nessuno dimentica nulla, ma conterà quello che faremo in campo. Mi concentrerei su quello, su cosa possiamo regalare alla nostra gente e a noi stessi. Penso al campo giocato, a essere più forti di loro. Poi vedremo cosa avremo raccolto."

C’è la possibilità di vedere Rui Modesto e Jonhsen dal primo minuto?

"Sì, saranno della partita. Non so se dall’inizio o a gara in corso. Sono giocatori di talento. Domani abbiamo bisogno di chi può risolvere questo tipo di partite. Ce lo aspettiamo da loro."

La stampa o alcune dichiarazioni possono aver influito negativamente sul morale della squadra dopo la gara d’andata?

"Assolutamente no. Ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Io ho parlato della mia squadra con rispetto per il Catanzaro. Loro sono stati superiori. Ma il calcio dà subito la possibilità di rifarsi. Noi siamo convinti della nostra forza e lo saremo ancora di più domani sera dopo la partita."

Preoccupa il dato dei gol subiti nelle ultime quattro partite?

"Abbiamo preso qualche gol di troppo ultimamente, ma fino a poco fa eravamo una delle migliori difese del campionato. Dobbiamo ricordarci quello che abbiamo fatto: lo hanno fatto i miei giocatori. Una brutta partita