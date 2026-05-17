Filippo Inzaghi è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta sonorante contro il Catanzaro:

Mister, Catanzaro-Palermo 3-0, la tua analisi sulla partita?

“È stata una partita sbagliata in toto, purtroppo. Dobbiamo tornare a casa con le orecchie basse e crederci, perché abbiamo preso tre gol in un tempo. Davanti al nostro pubblico, mercoledì, dobbiamo fare una grande gara. Speriamo ci sia una bolgia e dobbiamo crederci, perché questa squadra ha dimostrato in casa che può ribaltare qualsiasi risultato.”

Tra tre giorni si torna al Barbera per la gara di ritorno. Come preparate questa partita?

“Tutta la carica deve andare lì. Mi auguro che la squadra, in primis dall’allenatore, abbia capito gli errori di stasera e che mercoledì facciamo una grande gara per la nostra gente. Io ci credo, dobbiamo cercare di farcela. Nel calcio ho già visto queste cose, per cui a fine partita tireremo le somme.”