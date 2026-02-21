Palermo, Inzaghi: “L’avevamo preparata proprio in questo modo. Bani? Mi ha detto che ha avuto un problema”

Filippo Inzaghi è intervenuto in sala stampa la termine della gara contro il Südtirol terminata 3-0 in favore dei rosanero: “Bani a fine primo tempo mi ha detto di aver sentito un dolorino al retto femorale. Non penso sia successo nulla, ma sono fortunato ad avere Magnani che può subentrare. È stata una partita durissima, interpretata molto bene contro la squadra peggiore che in questo momento potevamo incontrare, e lo hanno dimostrato. L’avevamo preparata proprio in questo modo. Sono contento per il gol di Ceccaroni, che avevamo preparato in settimana: è una rete che premia il lavoro quotidiano della squadra. Sono felice e orgoglioso, perché i miei ragazzi stanno facendo un record che non era mai riuscito a nessuno tra Serie A e Serie B e questo deve convincerci sempre di più che disputare partite del genere deve diventare la normalità. Le Douaron è un giocatore che deve convincersi di essere molto più forte di quanto abbia fatto vedere fino a oggi, meritava di scendere in campo. Devo fare delle scelte difficili, dovremmo chiedere ai giocatori che cosa sia cambiato nella loro testa. Ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno e questa squadra può fare ancora meglio. Non so dove arriveremo, ma ormai il percorso è tracciato. Abbiamo anima, identità e un blocco centrale che rimarrà per anni. Se continuiamo così ce la giocheremo con tutti. Solo così possiamo coronare il nostro sogno. Pescara? Oggi mi prendo questi due giorni e mezzo per godermi quello che la squadra ha fatto, dobbiamo farci i complimenti senza montarci la testa. Le insidie sono dietro l’angolo: in Serie B non c’è nulla di scontato. Questi ragazzi sanno quello che penso e non mi hanno mai deluso.”