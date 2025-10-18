Palermo, Inzaghi: “Ho una squadra forte ed ampia. Infortuni? Non mi preoccupano”

Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

⚽️ 18 ottobre - 20:02

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del big match contro il Modena.

Ad inizio stagione era sorpreso dal lavoro della squadra. È ancora così, in virtù delle soste e dei progressi fatti?

"Pretendo sempre il massimo, ma sì, siamo più avanti di quanto immaginassi. Un gruppo vincente si costruisce giorno dopo giorno. Ho dato fiducia a molti giocatori che già c’erano e ora stanno dimostrando il loro valore. I nuovi sono forti e si è creato un gruppo importante. Nessuna multa, grande disciplina: questo dice tanto sullo spirito del gruppo."

Il Modena ha mandato il direttore sportivo in conferenza al posto dell’allenatore per “preservare l’ambiente”. Le preoccupa questa concentrazione?

"No, noi ci esaltiamo a parlare e a vivere queste vigilia. Abbiamo grande rispetto per il Modena, ma penso che siano gli altri a doversi preoccupare di venire a giocare nel nostro stadio."

Domani inizia un ciclo di cinque partite prima della sosta: avete un obiettivo di punti da raggiungere in questo periodo?

"Penso solo al Modena. Non so nemmeno con chi giochiamo dopo. Ho una squadra forte e pronta: la rosa è ampia, e gli infortuni non mi preoccupano."