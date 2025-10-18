Palermo, Inzaghi: “Ho tante soluzioni. Peda è fortissimo. Blin? Non metterò mai un centrocampista in difesa”

Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio odierno in vista del big match contro il Modena

⚽️ 18 ottobre - 20:06

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Modena:

Il Modena segna molto nel secondo tempo. Quanto sarà importante gestire le energie e i cambi per tenere alta l’intensità fino alla fine?

"I cambi finora sono stati decisivi. Quando preparo la partita, penso anche a chi potrà entrare a risolverla. A volte non metto i migliori all’inizio, ma quelli che possono incidere dopo. È un bene avere tutti questi dubbi: significa che ho tante soluzioni."

In caso di emergenza, potrebbe arretrare Blin o usare Ceccaroni come alternativa?

"Peda è giovane e fortissimo, giocherà 90 minuti nel suo ruolo ideale. Ceccaroni è l’alternativa naturale, ma non metterò mai un centrocampista in difesa se non per emergenza. Dietro ho l’imbarazzo della scelta."

Palumbo–Di Mariano: può essere una sfida nella sfida?

"Non la vedo come una sfida personale. Palumbo ha lavorato tanto ed è finalmente nella condizione che speravo. Sono felice di averlo così, ma domani serviranno tutti: 21 giocatori forti e presenti per regalare una bella giornata alla nostra gente."