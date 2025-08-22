Palermo, Inzaghi: “Gomes domani non ci sarà. Mercato? Siamo a posto così”

Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa

⚽️ 22 agosto - 18:50

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio odierno: "Mi è piaciuta la personalità di Cremona, domani ci attenderanno e dobbiamo fare bene tecnicamente e stare attenti. Non potevo toccare troppe cose in 40 giorni, ho cercato di migliorare ciò che doveva essere migliorato. Voglio dare abbastanza libertà ai miei giocatori, possono risolvere la partita anche con una giocata. Cercheremo di fare la nostra partita e trascinare il nostro pubblico: giochiamo in Serie B in uno stadio da Serie A. Chiedo di stare vicino a questi ragazzi: hanno bisogno di questa gente. Sono sicuro che i tifosi saranno con noi. Mi auguro che, se fischieranno a fine partita, fischino me e non i ragazzi.

Sul mercato? Siamo a posto così, la società ha fatto qualcosa di molto importante. Siamo coperti in quel ruolo. Il passato va dimenticato: per me ho giocatori molto più forti di quanto abbiano dimostrato e spero lo dimostrino in campo. Spero che il pubblico veda quello che vedo io durante la settimana. Il pubblico deve essere l’arma in più.

Le pressioni le hanno il Palermo, il Venezia, il Monza. Non dobbiamo scordarci che il Pisa era visto fuori dai playoff nella griglia iniziale e siamo arrivati secondi. Non abbiamo alcun tipo di pressione: dobbiamo solo sentirci forti e avere la consapevolezza che la B sarà durissima. Dobbiamo pensare a giocare dando il massimo, poi vedremo dove arriveremo.

Peda sta bene, lo abbiamo recuperato. Gomes? Sta bene, ma visto che vogliamo giocatori al 100% – e lui per noi è un giocatore importante – non vogliamo rischiare. Sarà pronto per la prossima partita".