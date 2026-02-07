Palermo, Inzaghi: “È una vittoria che vale più dei tre punti. Nuovi innesti? Sono entrati molto bene”

Le parole dell'allenatore dei rosanero al termine del match contro l'Empoli

⚽️ 7 febbraio - 20:31

Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match tra Palermo ed Empoli terminato 3-2 in favore dei rosanero:

Grande serata, le partite sono tutte difficili. «Temevo molto questa partita, probabilmente il risultato di Frosinone-Venezia ci ha messo un po’ di agitazione e prendere quel gol poteva ammazzarci. È una vittoria che vale più dei tre punti».

Sui nuovi innesti: «I nuovi sono entrati molto bene, la strada è segnata e speriamo di continuare così».

È stata la migliore partita della stagione? «Secondo me siamo stati meglio in altre circostanze. Sullo sviluppo del gioco sì, ma per il carattere e la reazione probabilmente è stata la migliore».

Sul contesto e la classifica: «Ho visto i giocatori guardare Frosinone-Venezia, anche se a volte si fa finta di non osservare gli altri. Sapevamo che oggi accorciare in classifica era fondamentale».