Palermo, Inzaghi: “È una grande vittoria di spirito. Brunori? Ha chiesto di avere più spazio. Il mercato…”

Le parole dell'allenatore dei rosanero al termine del match contro il Padova terminato 1-0 in favore del Palermo

⚽️ 27 dicembre - 20:33

Filippo Inzaghi è intervenuto in sala stampa al termine del match contro il Padova, terminato in vittoria per 1-0 per il Palermo:

Mister, che vittoria è stata?

“È una grande vittoria di spirito. Questa settimana ci siamo dovuti allenare in 16, avevamo tante difficoltà e poche alternative, ma la squadra ha dimostrato ancora una volta carattere.”

Come stanno Ceccaroni, Bere e Pierozzi?

“Ceccaroni aveva i crampi. Abbiamo provato a recuperare Bere e Pierozzi, anche se mi avevano sconsigliato di schierarli: mi sono preso un rischio. Ringrazio soprattutto Pierozzi, perché in realtà non poteva giocare.”

Cosa è mancato per chiudere prima la partita?

“Abbiamo avuto la palla per chiuderla e dovevamo essere più cattivi. Nel secondo tempo volevo più decisione nell’ultimo passaggio, perché se non le chiudi rischi sempre di non portarla a casa.”

Che valore ha questa partita nella vostra stagione?

“Per me è la partita più importante della stagione. Avevamo pochi difensori a disposizione, molti giocatori erano fuori ruolo e il Padova è una squadra insidiosa: aveva già vinto a Monza e a Catanzaro.”

Che giudizio dà al percorso della squadra finora?

“Questo è l’anno zero, non abbiamo rimpianti. Abbiamo vinto partite che forse non meritavamo e perso gare che non avremmo meritato di perdere, ma la squadra ha sempre dato tutto.”

Il girone di ritorno cosa può riservare?

“La strada è segnata. Gli altri corrono, ma nel girone di ritorno possiamo divertirci perché possiamo solo crescere.”

Che significato ha lo stadio pieno?

“Lo stadio esaurito di oggi fa capire che stiamo conquistando piano piano i tifosi, ed è una soddisfazione enorme.”

Brunori?

“Si è comportato benissimo da capitano. Ha chiesto di avere più spazio e lo accontenteremo, se ha deciso così.”

Cosa si aspetta dal mercato?

“Se certi giocatori hanno questa volontà, la società li sostituirà. Vogliamo migliorare la squadra, ma non prendiamo tanto per prendere: se arrivano giocatori è perché ci migliorano, altrimenti restiamo così.”