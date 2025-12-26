Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi. Padova? Squadra costruita con intelligenza”

Le parole dell'allenatore dei rosanero in vista del match contro il Padova

⚽️ 26 dicembre - 17:00

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni del Palermo FC in vista del match in programma domani contro il Padova:

Come arriva il Palermo alla gara casalinga contro il Padova?

“Il Palermo arriva bene, dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sappiamo che verrà tanta gente e ci teniamo a fare una grande partita, che sarebbe molto importante per noi e per la nostra classifica, per dare seguito alle tre vittorie e al pareggio ottenuti nelle ultime quattro partite. Speriamo di fare una grande partita: abbiamo grande rispetto per il Padova, ma giochiamo in casa e voglio vedere la mia solita squadra.”

Dopo il pareggio di Avellino, che risposta ti aspetti dalla squadra?

“Di tornare a fare quello che abbiamo fatto finora. È chiaro che c’era rammarico perché a un certo punto potevamo portarla a casa, però questo è il calcio e bisogna saper accettare i risultati del campo. Come dicevo prima, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto il nostro dovere, per cui dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente. Sono sicuro che davanti a uno stadio del genere la squadra farà una grande partita.”

Il Padova reduce dal pareggio con la Sampdoria è imbattuto da quattro gare. Qual è il tuo giudizio sulla squadra allenata da Andreoletti?

“Il Padova è una squadra costruita con intelligenza, con un bravo allenatore. Non vinci quattro partite in trasferta, su campi anche difficili, se non hai spirito e qualità. Detto questo, noi siamo il Palermo, giochiamo in casa nostra, abbiamo la nostra gente e dobbiamo fare una grande partita.”

Restano ancora dubbi di formazione alla vigilia del match?

“Sì, domani mattina faremo ancora qualcosa in hotel. Dobbiamo capire come sta qualche giocatore, chiaramente cercheremo di recuperarne qualcuno. Domani mattina manderò in campo chi starà bene, come ho fatto ad Avellino, perché è inutile rischiare giocatori non al cento per cento. Abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza, per cui andrà in campo chi sarà al 100%.”

Il Palermo è in serie positiva da cinque gare: quanto è importante continuare su questa strada?

“Come dicevo prima, nelle ultime cinque partite abbiamo fatto il nostro dovere. Poi è chiaro che vorremmo sempre vincere, ma ci sono anche gli avversari. Domani è inutile nasconderci: abbiamo una grande possibilità di chiudere bene l’anno e di fare un altro balzo in avanti in classifica. Mi aspetto di vedere quello che ho visto negli ultimi allenamenti.”

Il 2025 volge al termine: quali auguri ti senti di fare al Palermo e ai tifosi rosanero per il nuovo anno?

“Ai tifosi rosanero posso solo augurare buone feste e buon anno. Noi abbiamo una grande responsabilità domani: farli passare una bellissima giornata. Mi auguro che la squadra dia tutto e che l’anno inizi come sono state queste ultime cinque partite.”